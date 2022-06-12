Роман Бусаргин на встрече с вынужденными переселенцами

Роман Бусаргин посетил пункт размещения для вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

Вчера, 11 июня, Роман Бусаргин в Энгельсе побывал в пунктах временного размещения для граждан, вынужденно покинувших территории ЛНР и ДНР. В регион прибыли 392 человека, их разместили в Саратове, Энгельсе и Балаково.

Бусаргин встретился с семьей из Донецка – бабушка, мама и дочка, только окончившая 1 класс. Больше никого из родных не осталось. Они рассказали, что пришлось уехать из-за постоянных бомбежек с территории Украины. В таких условиях выживали целых 8 лет с маленьким ребенком на руках. Еще в 2014 году их дом был разрушен. Маленькая Маша знает, что такое прилеты артснарядов, и пока не знает, что такое мирное небо над головой. Сейчас женщины наконец-то почувствовали себя в безопасности, планируют получить гражданство и найти работу.

- Среди приехавших много семей с детьми разных возрастов. Поэтому договорились, что ребятам организуют походы в наши театры, музеи и цирк. Это поможет детям поскорее забыть тот ужас, который приходилось наблюдать столько лет, - сообщает Бусаргин.

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