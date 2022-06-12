Роман Бусаргин

В Саратове в честь Дня России состоялось торжественное поднятие государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

В начале церемонии врио губернатора региона Роман Бусаргин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к вечному огню. После прозвучал государственный Гимн РФ в исполнении хора.

- Гимн и российский флаг - символы победы и единства. Своими победами Россия изменила ход истории, спасла Европу от нацизма, открыла космическую эру, а сегодня защищает от неонацистов братский народ Донбасса. Наше единство в сплоченности вокруг президента, в готовности противостоять вызовам, в стремлении развивать страну и свою малую Родину. Всех нас объединяет чувство патриотизма, гордость за великую страну и свой регион. Здесь мы живем, работаем и создаем огромные возможности для наших детей. С праздником, с Днём России! - поздравил саратовцев с праздником Бусаргин.

Исполнение государственного Гимна РФ

К поздравлениям присоединился поздравил Герой России, председатель «Саратовской Ассоциации Героев» Александр Янклович.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.