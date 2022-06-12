Фото: СУ СКР

В коммунальной квартире в центре Саратова обнаружили тело семнадцатилетнего парня. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 12 июня, зайдя в комнату коммунальной квартиры на Астраханской, жительница Саратова обнаружила своего 17-летнего сына мертвым.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть подростка.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Производится проверка.

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