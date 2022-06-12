В Татищевском районе 85-летний мужчина погиб под колесами поезда. Об этом стало известно из социальных сетей.

Очевидцы сообщили, что вчера, 11 июня на остановке 822-ой км пожилой мужчина угодил прямо под колеса ехавшего пассажирского поезда.

Пенсионер скончался во время транспортировки в больницу в машине «скорой помощи».

В настоящее время органы следствия выясняют обстоятельства произошедшего.

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