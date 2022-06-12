В Татищевском районе 85-летний мужчина погиб под колесами поезда. Об этом стало известно из социальных сетей.
Очевидцы сообщили, что вчера, 11 июня на остановке 822-ой км пожилой мужчина угодил прямо под колеса ехавшего пассажирского поезда.
Пенсионер скончался во время транспортировки в больницу в машине «скорой помощи».
В настоящее время органы следствия выясняют обстоятельства произошедшего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.