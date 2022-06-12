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В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 111 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
По данным на 9 утра 12 июня за сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 111 новых пациентов. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 253 596 человек.
У девяти новых пациентов выявлена пневмония, еще у трех болезнь протекает бессимптомно. У остальных обнаружены признаки ОРВИ.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 39, Энгельсском районе - 31, Питерском - 8.
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