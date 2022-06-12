фото: ГИБДД

В столкновении с грузовиком погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 11 июня, в районе 22:20 в Пугачевском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21112, 51-летний мужчина, почувствовал себя плохо за рулем и допустил столкновение с едущим впереди грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте.

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