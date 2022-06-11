В Саратовской области от коронавируса умер еще один житель. Сегодня, 11 июня, об этом сообщил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончался один человек. Общее количество жертв инфекции достигло 5 980 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 253 485 человек в Саратовской области.

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