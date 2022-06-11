В Саратовской области коронавирусом заразились 108 человек за сутки

На сегодня, 11 июня, в Саратовской области зарегистрировано 108 новых зараженных коронавирусом. Всего заразились уже 253 485 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 246 498 человек, за сутки — 163. На стационарном лечении находятся 334 человека, на амбулаторном — 769.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет —9;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 14;

- 30-49 лет — 35;

- 50-64 лет — 21;

- 65 и старше — 26.

С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 101.

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