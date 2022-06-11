Сегодня, 11 июня, в Саратове стоит ясная и теплая погода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +16 с утра до +28 в разгар дня. На небе только редкие, легкие облака.

В Саратовской области установится переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер дует северо-западный, со скоростью 4...9 м/с. Температура днем колеблется от 26 до 31 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.