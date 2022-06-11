Стадион «Салют» в Саратове отремонтируют к июлю

Стадион в Ленинском районе

Стадион «Салют» в Ленинском районе Саратова отремонтируют к июлю. Об этом сегодня, 11 июня, написал в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Сейчас объект передан на муниципальный уровень и ремонтируется по программе «Саратов спортивный». На стадионе меняют покрытие, трибуны, беговые дорожки. Теперь нужно решить вопрос с раздевалкой и бытовыми помещениями.

- Работы закончатся в конце июня, а уже в июле спортсмены смогут здесь тренироваться. Благодаря поддержке Вячеслава Володина, в последние годы в городе активно восстанавливаются стадионы, - пишет Бусаргин.

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