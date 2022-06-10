Валентина Боброва

На 86-ом году жизни скончалась Валентина Боброва. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты Саратовской области.

Сегодня, 10 июня, скончалась почетный гражданин Саратовской области Боброва Валентина Михайловна. Женщине было 85 лет.

— Общественная палата Саратовской области выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с кончиной члена Общественной палаты Саратовской области, Председателя Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», почетного гражданина Саратовской области Бобровой Валентины Михайловны. Валентина Михайловна Боброва профессионал, обладающий глубокими знаниями, яркий пример беззаветного служения Родине, с активной гражданской позицией. Её отличали глубокая человечность, жизнелюбие, оптимизм. Мы сохраним светлую память о Валентине Михайловне и будем гордиться, что работали рядом с таким человеком»,-говорится в сообщении.

— Ушел из жизни светлый, искренний, добрый, отзывчивый человек. Своей жизнеутверждающей позицией Валентина Михайловна задавала всем пример и пользовалась заслуженным авторитетом, всеобщим уважением, - выразил свои соболезнования врио губернатора Роман Бусаргин.

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