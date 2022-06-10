В Саратове, Энгельсе и Балашове разрешено купаться на шести пляжах

Открытие пляжей

На сегодня, 10 июня, всего в Саратове и Энгельсе допущены к эксплуатации 6 пляжей. Об этом сообщает региональное управление безопасности жизнедеятельности при правительстве области.

В Саратове можно купаться на «Пляже покорителей Волги» и городском пляже на острове Покровские пески.

В Энгельсе для купания открыт городской пляж «Парус», а также ФГБОУ ВО «СГЮА», СОЛ «ЮРИСТ» и МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец».

В Балашове купаться можно на пляже ДОЛ санаторий «Пады».

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