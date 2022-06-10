Рахель Блювштейн

В Саратове появится памятник еврейской поэтессе. Об этом сообщили на заседании комитета по архитектуре.

Проект скульптуры «Поэтесса», представлен архитектором Алексеем Фаллером, посвящен уроженке Саратова Рахель Блувштейн. Рахель родилась в 1890 году, занималась поэзией и переводами. В первую мировую войну работала с детьми еврейских беженцев. В честь нее в Израиле выпущена купюру достоинством 20 шекелей.

Скульптуру планируют разместить на земельном участке на Чернышевского, 120.

— Представители архитектурного сообщества рекомендовали доработать концепцию памятника, а также предложили новые творческие решения, - отметили в пресс-службе мэрии.

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