Фото: архив КП
Большая часть жителей Энгельса останется без воды до вечера субботы. Об этом сообщает администрация ЭМР.
Как следует из заявления, отключение продлится больше суток - с 23.00 пятницы, 10 июня, до полуночи субботы, 11 июня. Будут проводится ремонтные работы на водоводе № 6 Д=800мм, а также заменой двух затворов Д=800мм по адресу Пушкина, 2Г, и на углу улиц Тельмана и Волоха.
Перечень домов, попадающих под отключение холодного водоснабжения, и места размещения автоцистерн с питьевой водой:
- дома в границах улиц Самарская – Телеграфная – Первомайская – Пушкина – Набережная Рудченко; подвоз воды: Чапаева, 25, и Набережная Рудченко, 14;
- дома в границах улиц Нестерова – Тельмана – Пушкина – площадь Свободы, Будочная – Тельмана – Ленина – Маяковского; подвоз воды: Степная, 55, и Железнодорожная, 13;
- дома в границах проспекта Энгельса – Совхозной – Будочной – Волжского проспекта; подвоз воды: 2-й Микрорайон Урицкого, 34А, и Маяковского,167;
- микрорайон Шурова Гора, подвоза воды: Шурова Гора, 7/9А, и Трудовая, 12/4;
- дома в границах улиц Совхозная – Телефонная – Лесозаводская – Лесокомбинатская; подвоз воды: Интернациональна, 2, и Тургенева, 34.
Подвоз питьевой воды будет организован завтра, 11 июня с 9.00 до 22.00.
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