Саратовцам рассказали о работе центров «Мои Документы» на День России

"Мои документы"

Жителям Саратовской области рассказали, как будут работать центры «Мои Документы» в связи с празднованием Дня России.

11 июня – короткий день: рабочий день во всех центрах сократят на 1 час;

12 июня – нерабочий праздничный день;

13 июня – объявлен выходным во всех центрах;

14 июня – выходной день для отдельных центров «Мои Документы». Для каких именно, можно уточнить на официальном сайте.

С 15 июня все центры будут работать в соответствии с графиком.

Получить справки можно по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.

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