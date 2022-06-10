Под Энгельсом пожилого мужчину убило током

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 10 июня, в Энгельсском районе пожилого мужчину убило током. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области. Организована доследственная проверка.

Инцидент произошел днем в селе Квасниковка. В СНТ «Ромашка» 61-летний мужчина проводил технические работы по подключению домов к электросетям. Во время работы его ударило током.

Прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть пострадавшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.