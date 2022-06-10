Башня в Саратове

Саратовские башни включат подсветку в честь Дня России, который празднуется 12 июня.

Окрас сменят две башни, расположенные на Лысой горе и на улице Университетской. Они включат архитектурную подсветку.

В честь Дня России также сменят освещение телебашни Нижнего Новгорода, Кирова, Черкесска, Костромы, Екатеринбурга, Самары, Грозного, Пензы, Калуги, Твери, Саранска и других городов. Об этом сообщает Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр.

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