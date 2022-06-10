Саратовский заключенный избил и задушил сокамерника – его осудили на 13 лет

Житель Саратова получил 13 лет за убийство, совершенное в колонии. об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Кровавая драма разыгралась утром 17 января 2022 года в исправительной колонии № 7. 31-летний осужденный повздорил с сокамерником и бросился его избивать, а затем задушил самодельной удавкой.

Суд приговорил злоумышленника еще к 13 годам в колонии строгого режима.

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