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Происшествия10 июня 2022 12:42

Саратовский заключенный избил и задушил сокамерника – его осудили на 13 лет

Житель Саратова получил 13 лет за убийство в колонии
Наталия Калинина

Житель Саратова получил 13 лет за убийство, совершенное в колонии. об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Кровавая драма разыгралась утром 17 января 2022 года в исправительной колонии № 7. 31-летний осужденный повздорил с сокамерником и бросился его избивать, а затем задушил самодельной удавкой.

Суд приговорил злоумышленника еще к 13 годам в колонии строгого режима.

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