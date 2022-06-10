Фото: Архив КП

В Саратове бродячие собаки покусали трех несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

7 июня на девятилетнего мальчика напала собака у дома №42 по Авиационной.Мальчика с искусанной голенью пришлось отправить в больницу.

Вчера, 9 июня, на детской площадке у дома №4 по улице Клубной бездомный пес напал на ребенка, кроме того, в этот же день от нападения бродячих животных пострадала и 17-летняя девушка. Девушку госпитализировали.

Следственный комитет проводит проверку. Выясняются должностные лица, ответственные за отлов бродячих животных.

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