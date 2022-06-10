Начертания гарнитуры

Саратовские чиновники перешли на отечественный шрифт. Инициатива предложена министерством цифрового развития и связи области.

Сегодня, 10 июня, правительство Саратовской области отказывается от стандартного американского шрифта Times New Roman и переходит на использование шрифта PT Astra Serif для ведения делопроизводства и документооборота. Связано это с введением санкций со стороны Microsoft.

—С сегодняшнего дня для подготовки документов будет использоваться шрифт PT Astra Serif в 4 начертаниях - Regular, Italic, Bold, Bold Italic. Он разработан российской компанией «ПараТайп» по заказу ГК Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра») и является полным метрически идентичным аналогом американского шрифта Times New Roman, - пояснили в министерстве.

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