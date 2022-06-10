В Марксе женщина пострадала в аварии с мотоциклистом

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 10 июня, в Марксе женщина пострадала в аварии с участием мотоциклиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 12:25 возле дома № 66 на улице Рабочая. Произошло столкновение мотоцикла «Триумф Тигр» под управлением 35-летнего водителя и «Лада Хray», которую вел 58-летний мужчина.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Она госпитализирована в больницу.

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