В Саратове дело о взятке в 13 миллионов вернули прокурору

Саратовский облсуд отменил обвинительный приговор экс-замминистра экономического развития Ларисе Кузнецовой. Ее обвиняли в получении взятки в размере более 13 миллионов через посредника.

По версии следствия Лариса Кузнецова получила 13 миллионов от бизнесмена, которому обещала свое покровительство и беспрепятственную работу в помещениях, занимаемых ГКУСО «МФЦ» на территории Саратовской. Посредником при передаче взятки стал ее супруг Олег Козлов.

Ранее суд приговорил Козлова к восьми годам и штрафу в размере 35, 2 миллиона, а Кузнецову к 10 годам и такому же штрафу. При этом приговор женщине отсрочили из-за наличия ребенка.

Однако приговор был обжалован. Суд почитал, что органы предварительного следствия сформулировали обвинение слишком неопределенно и счел это нарушением. Уголовное дело возвращено прокурору.

Козлова освободили из-под стражи и отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кузнецова также осталась под подпиской.

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