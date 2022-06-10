Фото: ЧП-Саратов

В Саратове гусеничный экскаватор врезался в мост. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера вечером, 9 июня произошла авария на Усть-Курдюмском шоссе.

Предварительно, трал с гусеничным экскаватором передвигался по СКАД и врезался в мост над дорогой. В результате столкновения экскаватор рухнул перевернулся на бок. Нижняя часть моста оказалась повреждена.

В отношении 30-летнего водителя тягача Volvo, составлено два административных протокола - передвижение с нарушением габаритов, второй – повреждение дорожного сооружения.

Пострадавших нет

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