Фото: ЧП-Саратов
В Саратове гусеничный экскаватор врезался в мост. Об этом стало известно из социальных сетей.
Вчера вечером, 9 июня произошла авария на Усть-Курдюмском шоссе.
Предварительно, трал с гусеничным экскаватором передвигался по СКАД и врезался в мост над дорогой. В результате столкновения экскаватор рухнул перевернулся на бок. Нижняя часть моста оказалась повреждена.
В отношении 30-летнего водителя тягача Volvo, составлено два административных протокола - передвижение с нарушением габаритов, второй – повреждение дорожного сооружения.
Пострадавших нет
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