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Общество10 июня 2022 11:14

Школьные бассейны Саратова теперь будут работать и летом

Наталия Калинина
Володин о бассейнах

Володин о бассейнах

Школьные бассейны Саратова теперь будут работать и летом, об этом сообщают в Телеграм-канале «Володин Саратов».

На продлении работы бассейнов на лето настоял Вячеслав Володин. Он предложил саратовским властям также организовать работу летних детских площадок при школах и найти средства на эти цели.

Скоро Саратов получит дополнительные средства на финансирование групп продленного дня для начальных классов. Заработать во всех школах города они должны уже с 1 сентября.

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