Администрация и собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования семье военнослужащего

Старший лейтенант из Энгельса погиб на территории Украины. Об этом информирует администрация Энгельсского муниципального района.

В ходе спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий Михаил Иванников. Михаил родился в семье военнослужащих. Отец - офицер в отставке, подполковник ПВО, мать - ветеран боевых действий в Чечне, ефрейтор.

Администрация и собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования семье военнослужащего.

— Энгельсский район прощается со старшим лейтенантом Иванниковым - командиром инженерно-саперной роты, погибшим при участии в военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Это непоправимая утрата для семьи, тяжелая потеря для родных и друзей, - сообщили в администрации ЭМР.

Старший лейтенант Михаил Иванников представлен к государственной награде «Орден Мужества» (посмертно).

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