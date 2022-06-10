Сдача крови Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области пройдут акции по сдаче крови. Они приурочены к Всемирному дню донора. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

10 июня акция пройдет в отделе заготовки крови в Энгельсе, по адресу Весенняя, 8. Прийти можно с 8:00 до 12:00.

14 июня можно сдать кровь на областной станции переливания крови по адресу Гвардейская, 27. Прием ведется с 8:00 до 12:00, в отделениях в Балашове (Шоссейная, 9А) и Балакове (Минская, 65) с 8:00 до 11:00.

15 июня мероприятие пройдет в Вольске. Адрес: Львова Роща, 1. Акция продлится с 8:00 до 11:00.

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