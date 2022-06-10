Фото: архив КП
Саратовец осужден на полтора года за экстремизм в соцсетях . Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.
Суд выяснил, что мужчина публично выражал свои радикальные взгляды в социальной сети «ВКонтакте», призывая к экстремистской деятельность по отношению к представителям органов государственной власти. Было возбуждено уголовное дело.
Саратовской районный суд приговорил мужчину к полутора года лишения свободы с запретом заниматься администрированием электронных ресурсов на этот же срок.
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