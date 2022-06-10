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Общество10 июня 2022 10:44

Саратовец осужден на полтора года за экстремизм в соцсетях

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Саратовец осужден на полтора года за экстремизм в соцсетях . Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Суд выяснил, что мужчина публично выражал свои радикальные взгляды в социальной сети «ВКонтакте», призывая к экстремистской деятельность по отношению к представителям органов государственной власти. Было возбуждено уголовное дело.

Саратовской районный суд приговорил мужчину к полутора года лишения свободы с запретом заниматься администрированием электронных ресурсов на этот же срок.

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