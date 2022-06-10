Фото: Евгений Бадиков

Выборы губернатора Саратовской области и депутатов облдумы назначены на 11 сентября. Об этом стало известно на 210 заседании Избирательной комиссии региона.

Сегодня, 10 июня, прошло 210 заседании ИК Саратовской области. На повестке дня заседания находилось 13 вопросов.

На заседании облдумы была утвержден единый день выборов для губернатора и Областной думы - 11 сентября. Всего в парламентских выборах сможет принять участие 21 партия. Правом выдвигать кандидатов наделены политические партии и региональные отделения.

В ходе заседания было упомянуто, что пять партий смогут выдвинуть кандидатов без сбора подписей - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Всем остальным кандидатом необходимо будет собрать 0,5 процента подписей от общего числа избирателей.

Председатель комиссии Ирина Романова упомянула, что кандидату необходимо будет собрать от 191 до 200 подписей депутатов из муниципалитетов региона, что составляет 6 процентов от общего числа депутатов. 47 подписей должны принадлежать депутатам городских и районных законодательных собраний. Кандидата должны поддержать не менее чем в 31 муниципальном образовании.

Кандидатам в губернаторы необходимо будет отчитаться о доходах своих и доходах семьи за минувший год. Так же, в публичном доступе будет информация о поступлениях и тратах из из избирательного фонда. Для суммы свыше 50 тысяч рублей необходимо будет дать объяснение.

Кроме того, единогласно было принято решение о утверждении сведений эфирного времени для всех политических партий за май и июнь.

В мае каждой партии была предоставлена 1 минута 11 секунд на телеканале «Саратов 24» и столько же времени на радио «КП-Саратов».

Отклонения на одну секунду, которые допустили две партии находятся в рамках законодательства. Аналогичная наблюдается и в текущем месяце.

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