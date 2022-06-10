В Волжском районе из-за неаккуратного вождения пострадала пассажирка троллейбуса

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 9 июня, в Волжском районе Саратова из-за неаккуратного вождения пострадала пассажирка троллейбуса.
ДТП было зафиксировано в 14:05 возле дома № 6 на улице Московская. 52-летняя женщина водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 5а, допустила падение пассажира в салоне.
В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка. Она госпитализирована в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
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