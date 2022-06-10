В Заводском районе парень разбился на мотоцикле из-за не пропустившей его «семерки»

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 9 июня, в Заводском районе Саратова парень разбился на мотоцикле, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 15:00 напротив дома № 44 по Мало-Динамовсому проезду. 32-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-2107 не пропустил на перекрестке 24-летнего парня на мотоцикле Racer rc 300 cs. Из-за этого мотоциклист упал и получил травмы.

Пострадавший доставлен в больницу.

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