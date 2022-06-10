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Здоровье10 июня 2022 8:59

В Саратовской области от коронавируса скончались два пожилых мужчины

Наталия Калинина

В Саратовской области от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались еще два пожилых мужчины. Об этом сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали двое мужчин в возрасте 62 и 68 лет. Общее количество погибших в регионе составило уже 5979 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 253 377 человек в Саратовской области.

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