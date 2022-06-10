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Общество10 июня 2022 8:03

В Саратове отключили воду на двух улицах

Наталия Калинина

Сегодня, 10 июня, в Саратове отключили воду на двух улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Воду отключили для работ на водопроводных коммуникациях по адресу Исаева,30. Прекращена подача холодной воды для абонентов ул.Исаева,32; Хрустальная, 68 а,б,в,д,е.

Обращаем внимание саратовцев, что для сброса воды открыт пожарный гидрант по ул.Исаева,49а. Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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