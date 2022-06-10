Фото: Архив КП

В Саратове продуктовая корзина подорожала на 78 рублей. Сегодня такие данные обнародовал Саратовстат.

По данным, предоставленным Саратовстат, рост цен на товары и услуги в регионе составил за май 0,63 процента (в апреле – 2,05 процента). Продукты, считают статистики, в среднем подорожали на 0,83 процента, непродовольственные товары – на 0,51 процента, а платные услуги – на 0,37 процента. В мае средняя стоимость минимального набора продуктов питания составила 5501 рубль.

При этом, инфляция с начала года достигла отметки в 11,67 процента.

— Стоимость условного (минимального) набора рассчитывается исходя из единых для всех субъектов РФ норм потребления, утвержденных Росстатом, и используется только для сопоставления уровня цен на продукты питания по регионам, - напоминает Саратовстат.

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