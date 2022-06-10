Фото: ЛУ МВД

В Саратове осудят ранее судимую закладчицу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, в конце марта полицейские задержали авто подозреваемой в распространении наркотиков. При личном досмотре у ранее судимой женщины нашли 25 свертков и два пакетика с порошком, впоследствии обнаружили расфасованные 55 тайников для закладок.

Проведя экспертизу, выяснили, что в свертках находилось 0,4 грамма героина, 13,6 граммов соли и более 1,2 кг спайса.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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