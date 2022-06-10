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Общество10 июня 2022 6:22

В Саратове появятся две новые мемориальные доски

На табличках будут увековечены имена красноармейца и ученого
Евгений Бадиков
Скриншот с сайта мэрии

Скриншот с сайта мэрии

В Саратове появятся две новые мемориальные доски. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации города.

Мэр Саратова Михаил Исаев подписал распоряжение о создании двух мемориальных табличек - на Одесской д.2 и Вольской, д.18.

На фасаде дома по адресу Одесская, 2 появится доска памяти Ивана Егоровича Сидорова.- знаменитого красноармейца, который в мае 1945 года вместе с Иваном Губаревым взял в плен Генриха Гимлера.

А в Октябрьском районе на фасаде здания по улице Вольская, 18, где расположено общежитие СГУ, установят мемориальную доску памяти Ирины Владимировны Красовской - советского ученого-ботаника, доктора биологических наук, главы кафедры физиологии растений в СГУ.

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