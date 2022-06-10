На сегодня, 10 июня, в Саратовской области еще 101 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 253 377 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 246 335 человек, за сутки - 134. На стационарном лечении находятся 332 человека, на амбулаторном лечении остаются 852 человека.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 15;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 14;

- 30-49 лет — 19;

- 50-64 лет — 22;

- 65 и старше — 28.

С пневмонией поступили 11 пациентов, с признаками ОРВИ — 88, двое переносят болезнь без симптомов.

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