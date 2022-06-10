На сегодня, 10 июня, в Саратовской области еще 101 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 253 377 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 246 335 человек, за сутки - 134. На стационарном лечении находятся 332 человека, на амбулаторном лечении остаются 852 человека.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 15;
- 7-14 лет — 2;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 14;
- 30-49 лет — 19;
- 50-64 лет — 22;
- 65 и старше — 28.
С пневмонией поступили 11 пациентов, с признаками ОРВИ — 88, двое переносят болезнь без симптомов.
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