Фото: Архив КП

Жители Ленинского района остались без воды из-за аварии в поселке Нефтяников. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 10 июня, жители частного сектора Ленинского района остались без воды из-за аварии на водопроводе по адресу Московскому шоссе, 116 в Саратове.

Для устранения повреждения на городском водопроводе подача воды абонентам поселка Нефтегорский ограничена

Воду коммунальщики обещают вернуть до 20:00.

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