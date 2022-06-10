Фото: Архив КП
Жители Ленинского района остались без воды из-за аварии в поселке Нефтяников. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Сегодня, 10 июня, жители частного сектора Ленинского района остались без воды из-за аварии на водопроводе по адресу Московскому шоссе, 116 в Саратове.
Для устранения повреждения на городском водопроводе подача воды абонентам поселка Нефтегорский ограничена
Воду коммунальщики обещают вернуть до 20:00.
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