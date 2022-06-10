Роман Бусаргин

Бусаргин поручил разработать программу развития Татищевского района. Об этом врио главы региона заявил на встрече с жителями в Татищево, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Роман Бусаргин призвал район активнее участвовать в программе «Чистая вода». В 2023 году Саратовская область получит рекордную сумму в 950 миллионов рублей. Татищевский район на данный момент заявлен только с одним проектом – очистными сооружениями и скважиной в селе Мизино-Лапшиновка. Жители района попросили помочь с расчисткой реки Идолга, на что Бусаргин предложил войти в профильную федеральную программу.

Глава региона поддержал жителей станции Курдюм, которые пожаловались на отсутствие в поселке фельдшерско-акушерского пункта. Им приходится ездить за медицинской помощью в Сторожовку или райцентр. Было поручено выделить средства из резервного фонда Правительства области на закупку и установку модульного ФАПа на станции Курдюм до конца года.

Татищевский район вошел в федеральный проект капремонта школ, в 2023 году будет отремонтирована школа в Сторожовке, через год - в Вязовке. Кроме того, в этом году по региональным программам идет ремонт межпоселковых дорог, двух школ, двух детсадов и ДК.

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