Три человека погибли в страшном ДТП по дороге на Саратов

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 9 июня, в Татищевском районе Саратовской области в аварии пострадали шесть человек – трое погибли.

По предварительным данным, ДТП случилось в 22:25 на 704 километре автоподъезда к Саратову на трассе М-6 Каспий. Kia Rio, которой управлял 24-летний парень, столкнулась с «Ладой Ларгус», за рулем которой был 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки, а также 24 и 36-летние пассажиры «Лады» были доставлены в больницу. Водитель отечественного автомобиля, а также его 42 и 41-летние пассажиры скончались на месте ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

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