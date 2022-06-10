Погодка в Саратове

Сегодня, 10 июня, в Саратове потеплеет до +27 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +16 с утра до 27 градусов днем. Небо почти ясное, редкие облака будут в середине дня. Ветер дует едва заметный, отдельные порывы северо-западного направления достигают 9 м/с.

В саратовской области установится переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

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