Архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В период с 2 по 8 июня в перинатальном центре Балаково родились 28 малышей, об этом сообщает региональный минздрав.
акушеры и неонатологи перинатального центра городской клинической больницы приняли роды у 28 женщин. На свет появились 16 мальчиков и 12 девочек.
Как сообщают медики, среди малышей есть обладатели редких и красивых имен.
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