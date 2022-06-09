Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 2 по 8 июня в перинатальном центре Балаково родились 28 малышей, об этом сообщает региональный минздрав.

акушеры и неонатологи перинатального центра городской клинической больницы приняли роды у 28 женщин. На свет появились 16 мальчиков и 12 девочек.

Как сообщают медики, среди малышей есть обладатели редких и красивых имен.

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