Фото: Облспас

Сегодня утром, 9 июня, в реке Хопер в Балашове утонул мужчина. Об этом сообщил саратовский облспас.

В 6:00 в службу «112» сообщили о том, что на реке Хопер утонул мужчина. Это случилось в Балашове в районе ж/д моста. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения достали тело утопленника из воды и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают водолазы областной службы спасения, медики, полиция и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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