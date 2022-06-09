Лариса Кузнецова

Экс-министру Ларисе Кузнецовой отменили обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Сегодня, 9 июня, Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему министру-председателю комитета по информатизации Ларисе Кузнецовой и ее супругу Олегу Козлову.

По информации следствия, в период с 2013 по 2017 год Лариса Кузнецова, занимая посты министра – председателя комитета по информатизации, а также замминистра экономического развития получала взятки от предпринимателей.

Деньги чиновница брала за разрешение размещения предпринимателей на площадях МФЦ региона.

Общая сумма взяток составляет 11 миллионов рублей. Муж Кузнецовой-Олег Козлов выступал посредником при передаче денежных средств.

После рассмотрения апелляционных жалоб суд вынес решение приговор отменить, уголовное дело возвратить прокурору города Саратова. Кроме того, суд постановил освободить Козлова и избрать ему подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

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