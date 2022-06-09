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Происшествия9 июня 2022 13:34

Саратовский суд отказал бывшему энгельсскому главе в смягчении наказания

Экс-чиновнику осталось провести 6 лет в колонии
Евгений Бадиков
Дмитрий Лобанов

Дмитрий Лобанов

Саратовский суд отказал бывшему энгельсскому главе в смягчении наказания. Об этом стало известно от пресс-службы областного суда.

Сегодня, 9 июня, Саратовский областной суд отказал бывшему главе Энгельсского района Дмитрию Лобанову в смягчении наказания за взяточничество. Он надеялся заменить оставшуюся часть срока на более мягкую меру - обязательные работы..

Напомним, в марте 2020 года Дмитрию Лобанову инкриминировалось превышение полномочий и несколько фактов взяток, но в ходе рассмотрения дела обвинение сократилось до двух эпизодов взятки в особо крупном размере. 30 марта 2020 года судья Энгельсского районного суда Наталья Рубанова оправдала подсудимого по одному из двух оставшихся эпизодов в связи с отсутствием состава преступления. Итоговый срок экс-чиновника - 8 лет колонии.