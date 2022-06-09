Фото: Архив КП

Конфликт полицейских и дебошира на проспекте кончился двумя уголовными делами. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером 29 апреля, на проспекте имени Столыпина 28-летний мужчина вызывающе себя вел, оскорбляя окружающих и полицейских. Сотрудники полиции сделали мужчине замечание и потребовали проследовать за ним в отдел. Дебошир отказался выполнять указания стражей порядка и начал отталкивать сотрудников руками.

Сообщается, что полицейские во время исполнения должностных обязанностей превысили полномочия, «переборщив» с усмирением хулигана с помощью физической силы и спецсредств.

Возбуждено два уголовных дела — применение насилия в отношении представителей власти и о превышение должностных полномочий сотрудниками полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, противоправная деятельность сотрудников полиции выявлена сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. В ходе проводимой ими проверки будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками при задержании правонарушителя. В случае установления вины должностных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке.

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