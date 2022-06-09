Володин: текстильную фабрику в Саратове расширят до 1 тысячи рабочих мест

Встреча с Володиным
Текстильное предприятие в Саратове собираются расширить до тысячи новых рабочих мест. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».
Вячеслав Володин рассказал о создании новых рабочих мест и развитии новой текстильной фабрики. Еще в конце прошлого года на эту тему проведены переговоры с крупнейшим в России холдингом.
В этом году в Ленинском районе открыта швейная фабрика. До конца года количество рабочих мест там планируют довести увеличится до 1 тысячи.
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