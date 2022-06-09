Команда ПИУ РАНХиГС сразилась с лидерами мировой гребли на Международных соревнованиях «61-я Большая Московская регата»

Фото: Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС

На гребном канале в Крылатском завершились финальные заезды 61-й Большой Московской регаты. Более 1200 спортсменов из 7 стран вышли на старт классической двухкилометровой дистанции, а также спринтерской дистанции 500 метров. Регата также стала отборочным стартом на открытые соревнования в Республике Беларусь.

Заезды проходили среди профессионалов, любителей, ветеранов и участников Студенческой гребной лиги. От Саратовской области участие в соревнованиях приняли спортсмены Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

В составе команды Поволжского института управления выступили Мария Пушкарева, Артур Исмаилов, Олег Царёв, Арсений Голубев, Валерий Миронов, Степан Скляров, Андрей Данилин, Никита Поляков и Родион Кулай.

Фото: Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС

Самая зрелищная часть соревнований состоялась на дистанции 500 метров, где гребной клуб ПИУ РАНХиГС представил не только свой Институт, но и Саратовскую область, сразившись с профессиональными спортсменами сборных команд России и приглашённых стран-участников — сборными Беларуси и Узбекистана. Команде удалось отобраться в главный финал спринта и принять старт с сильнейшими спортсменами СНГ. В число соперников вошли участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020) из Беларуси, Узбекистана и России. Гребцы Президентской академии заняли 6 строчку из 10 команд.

В рамках II этапа СГЛ студенты прошли несколько гонок, по итогам которых каждая команда отобралась в отдельный финал. Впервые за долгое время в очной ставке на всероссийских этапах в финале Д встретились две саратовские команды — ПИУ РАНХиГС и СГУ имени Чернышевского. По итогам соревнований команда Поволжского института управления обошла государственные университеты из Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Калуги и Твери. Всего одной сотой не хватило, чтобы обогнать команду Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова в финале.

Фото: Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС

По итогам II этапа Летнего Чемпионата сборная ПИУ РАНХиГС вошла в топ-30 общего рейтинга. Всего в СГЛ принимает участие более 80 высших учебных заведений по всей России.

— Большая Московская регата — всегда очень масштабные и красочные международные соревнования, которые объединяют все категории спортсменов, поэтому особенно радостно выступать на мероприятии такого высокого уровня. Ввиду отсутствия в Саратове лодки-восьмёрки в первые месяцы подготовки самыми сложными для нас были первые две гонки, но к полуфиналу команда раскаталась и показала 10 время из 36 команд, улучшив свои показатели более чем на минуту с прошлого года, что не может не радовать. Даже при отсутствии в команде бывших и действующих профессиональных гребцов мы поняли, что можем показывать достойный уровень гребли и приближаемся к сильным командам. Главной изюминкой и прекрасным опытом стали, конечно же, гонки с олимпийцами. Выходить на старт с лидерами мировой гребли и представлять нашу область — огромный плюс для студенческой команды. Теперь нас ждёт перерыв до осенних стартов, который мы посвятим тренировкам, а также масштабные соревнования на призы Олимпийских Чемпионов в Энгельсе 25 июня, где в организации активно принимает участие наш гребной клуб, – отметила тренер сборной гребного клуба ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.

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