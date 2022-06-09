Фото: оф. страница музея в ВК

За кражу инструментов из музея рецидивист получил 13 месяцев колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда,в ночь на 6 апреля злоумышленник взломал входную дверь музея, проник внутрь и похитил строительные инструменты на сумму более 10 тысяч рублей. После задержания 32-летнего жителя Красноармейского района выяснилось, что мужчина был судим и ранее.

Рецидивист приговорен к 13 месяцам колонии строгого режима.

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