Роман Бусаргин во время выездного совещания

Роман Бусаргин: к благоустройству дворов нужно подходить комплексно. Глава региона рассказал в своем телеграм-канале о ремонте дворовых территорий.

Ремонт дворовых территорий необходимо проводить в комплексе с другими работами по благоустройству. Бусаргин обсудил этот вопрос с главами Саратова и Энгельсского района во время выездного совещания по дворам города.

В Ленинском районе ведется масштабный ремонт дворов в рамках программы, инициированной Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. На улице Международной, 20 местные жители обратили внимание, что остаются вопросы по опиловке сухих деревьев, обустройству входных групп у подъездов.

— Главе районной администрации Ладе Мокроусовой стоит пересмотреть подходы к реализации таких программ. К решению вопросов благоустройства нужно комплексно и во всем советоваться с людьми, живущими здесь.

— Подобная работа ведется и в Энгельсе. Здесь по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территорий» ремонтируются дворы на Тельмана, Колотилова и других улицах, - заметил Бусаргин

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