Посевная-2022 в Саратовской области почти завершена

Посевная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ко вчерашнему дню, 8 июня, в Саратовской области до завершения посевной кампании осталось засеять 3 процента яровых. Общая площадь яровых посевов составила 2769 тысячи гектаров.

- Ранние яровые зерновые культуры – это овес, яровая пшеница, ячмень. Состояние большей части посевов хорошее, - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Минеральные удобрения при севе яровых культур внесены на площади 592 тысячи гектаров, а на площади 200 тысяч гектаров провели профилактику от вредителей.

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